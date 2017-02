Calciomercato Sampdoria, Ferrero conferma tutti

17/02/2017 19:24

CALCIOMERCATO SAMPDORIA FERRERO / Da Torreira a Muriel, passando per Schick e Skriniar: sono tanti i talenti della Sampdoria finiti nel mirino delle grandi. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero smentisce però di aver ricevuto offerte per i suoi calciatori. Uscendo dalla sede della Regione Liguria dopo aver incontrato il presidente Toti per il progetto di un nuovo stadio, ha parlato anche di calciomercato: "Non ho ricevuto nessuna richiesta per i miei calciatori. Il mercato ora è chiuso, se ne riparla a giugno. Giampaolo ha un contratto di due anni, è straconfermato".

B.D.S.