17/02/2017 19:11

EMPOLI LAZIO MCHEDLIDZE - Tegola per l'Empoli e Martusciello alla vigilia del match contro la Lazio. Il tecnico dei toscani sarà molto probabilmente costretto a rinunciare a Mchedlidze per l'anticipo di domani sera al 'Castellani', visto che l'attaccante georgiano non ha ancora recuperato dal problema alla schiena. Al suo posto dovrebbe esserci Maccarone al fianco di Pucciarelli.



G.M.