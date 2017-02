17/02/2017 19:03

EUROPA LEAGUE BE'ER SHEVA COREGRAFIA / "Nothing is impossible": questa la bella la coreografia esposta dai tifosi del Be'er Sheva prima del match di Europa League contro il Besiktas: i sostenitori del club israeliano non sono nuovi in questo genere di iniziative, come dimostra la coregrafia particolare esposta in occasione del match casalingo contro l'Inter nella fase a gironi della competizione continentale.

B.D.S.