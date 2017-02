Real Madrid, Zidane: "Tifosi fondamentali contro il Napoli"

17/02/2017 18:52

REAL MADRID NAPOLI ZIDANE - Il Real Madrid con il 3-1 di mercoledì al Napoli ha messo in discesa il discorso qualificazione per i quarti di Champions League. Zinedine Zidane ritorna sulla vittoria del 'Bernabeu' contro la squadra di Sarri: "L'appoggio del nostro pubblico è stato fantastico, i nostri tifosi ci trasmettono grande energia - ha dichiarato il tecnico dei 'Blancos' in conferenza stampa - Ci servirà anche contro l'Espanyol, un avversario reduce da risultati molto buoni: ma del resto, da qui in avanti, ci aspettano tante gare difficili. Bale? E' convocato, sono felice che torni con noi dopo l'infortunio. E' un giocatore che fa la differenza con le sue caratteristiche e allo stesso tempo è un pericolo difficile da limitare per i nostri avversari".



G.M.