17/02/2017 18:41

CALCIOMERCATO UDINESE LODI RESCISSIONE / E' ufficiale la rescissione del contratto tra l'Udinese e Francesco Lodi: la società friulana ha annunciato di aver trovato l'accordo con il centrocampista per la risoluzione consensuale. Lodi, classe 1984, era nel club friulano dal 2015: in questa stagione è sceso in campo soltanto una volta.

B.D.S.