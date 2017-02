Juventus-Palermo, le ultime sulle formazioni: Allegri ci ripensa, fuori due big

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

17/02/2017 18:03

JUVENTUS PALERMO - AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Allegri ci ripensa e lascia fuori due 'titolarissimi' della Juventus per la sfida contro il Palermo. In difesa sulla sinistra Asamoah sarebbe nuovamente favorito su Alex Sandro per una maglia da titolare, mentre nella linea dei trequartisti Cuadrado dovrebbe partire inizialmente dalla panchina con Sturaro in campo dal primo minuto.

ORE 18.00 - Massimiliano Allegri per le news Juventus confermerà il 4-2-3-1 anche nell'anticipo di campionato di questa sera che vedrà la capolista ospitare allo 'Stadium' il Palermo. Nonostante la tirata d'orecchie di ieri in conferenza stampa, Pjaca dovrebbe partire dal 1' al posto del connazionale e squalificato Mandzukic, con Pjanic inizialmente in panchina: il bosniaco ex Roma non è in perfette condizioni e il tecnico bianconero sembra orientato a non rischiarlo in vista soprattutto del primo round degli ottavi di Champions League nella tana del Porto in programma mercoledì prossimo.

Juventus-Palermo, le probabili formazioni

In difesa potrebbe esserci il ritorno da titolare di Benatia, favorito su Rugani per affiancare Bonucci. Dani Alves - l'acquisto più discusso dell'ultimo calciomercato estivo della dirigenza di Corso Galileo Ferraris - farà rifiatare Lichtsteiner, mentre la novità delle ultime ore riguarda l'utilizzo di Alex Sandro e non di Asamoah sulla corsia mancina. Marchisio e Khedira agiranno davanti la difesa, con la linea dei trequartisti che sarà composta infine da Cuadrado, Higuain e l'atteso ex della contesa Dybala oltre al già citato Pjaca. Nelle fila del Palermo, invece, Gazzi dovrebbe spuntarla su Jajalo in mediana, con Embalo e Balogh ai lati di Nestorovski nel tridente offensivo di Lopez.

I possibili schieramenti in campo:

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Asamoah; Marchisio, Khedira; Sturaro, Dybala, Pjaca; Higuain.



Palermo (4-3-3): Posavec; Rispoli, Gonzalez Goldaniga, Aleesami; Bruno Hernique, Gazzi, Chochev; Embalo, Nestorovski, Balogh.