Spagna, aggredisce assistente: 47 giornate di squalifica!

17/02/2017 17:47

SPAGNA SQUALIFICA 47 GIORNATE JEDULA / Squalifica di 47 giornate per un calciatore del Jédula, squadra che milita nella prima categoria andalusa senior: lo stop record è stato inflitto dalla RFAF (Real Federación Andaluza de Fútbol) dopo che il calciatore ha aggredito un assistente dell'arbitro nel corso di una partita disputata lo scorso 12 febbraio contro il Portuense. Quaranta i turni di squalifica per l'aggressione, cinque per altre azioni violente e due insulti. La RFAF ha anche inflitto una penalizzazione di 1 punto alla società.

B.D.S.