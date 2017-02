18/02/2017 01:16

CALCIOMERCATO AMBURGO/ Sono bastate una manciata di partite, a Walace, per attirare l'attenzione di due club inglesi a meno di un mese dal suo arrivo all'Amburgo dal Gremio. Stando alle indiscrezioni di mercato raccolte da 'Sport Bild', Everton e Leicester hanno già sondato il terreno per il centrocampista brasiliano.

S.F.