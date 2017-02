Juventus, il 'pentimento' a metà di Pjanic

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

17/02/2017 17:19

JUVENTUS PJANIC ROMA / Sente la mancanza di Roma ma si trova bene a Torino: 'pentimento' a metà per Miralem Pjanic che ha parlato di presente e passato in un'intervista ad 'avaz.ba'. Il centrocampista affronta le news Juventus partendo dal suo arrivo in bianconero: "Sono felice qui anche se mi manca l'aria di Roma. Qui non c'è il sole tutto l'anno, il clima è più freddo: è una grande differenza ma ci si abitua a tutto".

Sempre in tema di giallorosso, Pjanic parla di Dzeko, autore di una tripletta in Europa League contro il Villarreal: "Lui ed Higuain sono i migliori attaccante del campionato e credo che lotteranno fino alla fine per la classifica dei marcatori. La Roma gioca in maniera più offensiva rispetto alla Juventus e Dzeko ha avuto tante palle gol: ora le sta sfruttando bene. Per noi sarà dura fino al termine della stagione. Sarei contento se noi vincessimo lo scudetto e Dzeko la classifica dei marcatori".

Juventus, Pjanic e l'approdo dalla Roma

Approdato nel calciomerrcato estivo alla Juventus, Pjanic racconta con chi ha legato di più: "Mi ritrovo con Dybala, Higuain, Mandzukic, Pjaca e Khedira: stiamo sempre insieme. Mi conoscevano già come calciatore quando giocavo alla Roma, ma adesso mi conoscono anche come persona. Giocare con calciatori del genere è un onore, è un privilegio indossare la maglia della Juventus".