Ternana, UFFICIALE: colpo Sissoko

17/02/2017 16:36

TERNANA SISSOKO / Nuova avventura italiana per Mohamed Sissoko. Il centrocampista ex Juventus ha firmato con la Ternana fino al 30 giugno 2017, come annunciato dallo stesso club. Classe '85, il maliano vanta una lunga esperienza in campo internazionale, avendo giocato anche con le maglie di PSG e Liverpool.

Nei giorni scorsi anche la Pro Vercelli ha provato il colpo Sissoko, ma il calciatore ha poi deciso di accettare la proposta del club rossoverde. Attualmente la Ternana è impegnata nella lotta per non retrocedere nel campionato di Serie B.

M.D.A.