Calciomercato Barcellona, Sampaoli: "Non ho nulla da spiegare"

18/02/2017 01:32

CALCIOMERCATO BARCELLONA SAMPAOLI SIVIGLIA / Il pesante ko contro il Psg in Champions ha acceso i riflettori sul possibile addio di Luis Enrique al Barcellona. Tra i candidati alla sostituzione del tecnico c'è anche Jorge Sampaoli, attuale allenatore del Siviglia. Il tecnico ha commentato in conferenza queste voci: "Sono speculazioni dei media e anche un po' egoiste: non si tiene conto della valutazione di un tecnico che ha vinto tanto quanto Luis Enrique. La panchina sarà libera quando Luis Enrique deciderà. Sono tranquillo, non è una cosa nata da me e quindi non ho nulla da spiegare a nessuno".

B.D.S.