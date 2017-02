Empoli-Lazio, una buona notizia per Inzaghi

17/02/2017 16:31

EMPOLI LAZIO MILINKOVIC-SAVIC - Rientra l'allarme Milinkovic-Savic in casa Lazio. Il centrocampista serbo si è regolarmente allenato nella rifinitura odierna alla vigilia dell'anticipo in casa dell'Empoli: il giocatore biancoceleste ha smaltito l'affaticamento muscolare all'adduttore accusato nei giorni scorsi, ma resta comunque in ballottaggio con Lulic per un posto a centrocampo. Inzaghi, infatti, potrebbe non rischiare Milinkovic-Savic dal 1', facendolo accomodare - almeno inizialmente - in panchina.



G.M.