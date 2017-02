Italia, Bauza 'beffa' Ventura per Fazio

17/02/2017 16:20

ITALIA ARGENTINA FAZIO BAUZA / Federico Fazio ha aperto alla possibilità di vestire la maglia dell'Italia, ma l'Argentina potrebbe arrivare prima: il ct Bauza, infatti, non ha escluso una convocazione del difensore della Roma. In alcune dichiarazioni riportate dall'edizione online di 'Olè', l'allenatore dell'Albiceleste ha affermato: "Convocare Fazio è una possibilità, non lo escludo, né confermo. Mancano ancora molte partite, faremo la lista con calma. Spero non ci siano infortuni".

B.D.S.