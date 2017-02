17/02/2017 15:52

ROMA VILLARREAL PJANIC STROOTMAN / La Roma vince a Villarreal e ipoteca il passaggio del turno agli ottavi di Europa League. Serata di festa per i giallorossi certificata anche dalla foto di Strootman messa su 'Instagram': l'olandese ha postato un'immagine di esultanza di squadra che ha ricevuto il like dell'ex Miralem Pjanic. L'attuale calciatore della Juventus ha voluto così 'festeggiare' con i suoi ex compagni.

B.D.S.