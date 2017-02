Napoli, Tacchinardi sbotta: "Sono scandalizzato"

17/02/2017 15:50

NAPOLI TACCHINARDI SARRI / Napoli al lavoro per ripartire dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Mentre la squadra prosegue gli allenamenti, però, in città non si placano le polemiche dopo le parole di De Laurentiis. Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e attualmente opinionista, ha voluto esternare un suo commento: "Sono scandalizzato non tanto da ciò che ha detto De Laurentiis, che è il presidente del Napoli e come tale ci mette i soldi e può fare quello che vuole, ma da alcune frasi dette da persone che non dovrebbero stare in televisione indirizzate a Sarri - dice a 'Radio Crc' - La qualificazione non è stata compromessa a Madrid, al 'San Paolo' può accadere ancora qualcosa di speciale. Sarri non è presuntuoso come dicono in televisione, è un grande allenatore. Non è accaduto nessun disastro. Sarà durissima, ma mi auguro che il Napoli passi il turno. Sono certo che se il Napoli uscirà dalla Champions, lo farà a testa alta. Ho la sensazione che al ritorno gli azzurri faranno la loro grandissima partita e non avranno rimpianti".

M.D.A.