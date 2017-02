DIRETTA Serie A, Milan-Fiorentina 1-0: si comincia! - LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/02/2017 20:45

MILAN FIORENTINA DIRETTA - La venticinquesima giornata del campionato di serie A si chiude col posticipo tra Milan e Fiorentina. I rossoneri dell'ex Montella, reduci dal pareggio esterno contro la Lazio, sono alla ricerca dei tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla zona Europa League, così come i viola di Paulo Sousa, dietro ai meneghini di un solo punto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Meazza'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. All: Montella.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Gonzalo Rodriguez, Astori, Sanchez; Salcedo, Vecino, Cristoforo, Chiesa; Borja Valero, Ilicic; Kalinic. All.: Sousa.

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Roma 56, Napoli 54, Atalanta 48, Inter 48, Lazio 47, Milan 41*, Fiorentina 40*, Torino 35, Sampdoria 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12. *Una partita in meno