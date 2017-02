VIDEO e FOTO CM.IT - Roma, Mariani su Florenzi: "Recupero affrettato? Ecco la verità"

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

17/02/2017 15:35

ROMA MARIANI FLORENZI / Intervento chirurgico per Alessandro Florenzi che ha subito una nuova lesione al crociato del ginocchio sinistro. Al termine dell'operazione del centrocampista della Roma, il professor Mariani ha parlato ai giornalisti presenti a Villa Stuart, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it: "Il ginocchio di Florenzi era in ottime condizioni, rottura a parte. I menischi erano perfettamente guariti, anche il legamento e si è rotto. C'è l'elemento sfortuna, non ho la pretesa di fare dei robocop. Faccio dei trapianti che sono grosso modo come quelli del Padre eterno, un pochino meno. Si rompe quello e si rompe questo. Ci sono giocatori che appena rientrano in campo si rompono l’altro crociato, qui si sta allenando un portiere, di cui non faccio il nome, il quale si è rotto l'altro ginocchio, si sarebbe potuto rompere anche quello fatto. L'intervento non dà garanzie che sia più forte di quello del Padre Eterno, purtroppo a questo non ci posso ancora arrivare ma mi sto impegnando. Tempi di recupero affrettati? No, assolutamente no. Sono i tempi di Rüdiger, Mario Rui, Capradossi. Sono i tempi classici. Il giocatore era in perfette condizioni il primo o il 2 febbraio, era perfetto. Nessuno di voi ha tamponato? E non avete ritamponato? Si allungano i tempi di recupero? C'è un bollettino, i tempi sono leggermente più lunghi. Sono tempi leggermente più lunghi ma grosso modo rispetterà i tempi".

B.D.S.