DIRETTA Serie A, Roma-Torino: le formazioni UFFICIALI. Segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/02/2017 17:00

ROMA TORINO DIRETTA - Dopo il roboante 4-0 esterno in Europa League contro il Villarreal, nell'andata dei sedicesimi di Europa League, la Roma di Luciano Spalletti si rituffa in campionato. Ospite dei giallorossi è il Torino di Sinisa Mihajlovic, attualmente al nono posto in classifica con 35 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico'.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, De Silvestri, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Napoli 54, Roma 53*, Atalanta 48, Inter 48, Lazio 47, Milan 41*, Fiorentina 40*, Torino 35*, Sampdoria 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12.

*Una partita in meno