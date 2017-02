SONDAGGIO CM.IT - Europa League, tifosi fiduciosi: la Roma può vincere

17/02/2017 15:28

EUROPA LEAGUE ROMA FIORENTINA / Serata positiva per le squadre italiane impegnate nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Roma e Fiorentina sono riuscite a vincere fuori casa facendo un passo in avanti verso il passaggio del turno. Calciomercato.it, attraverso un sondaggio su Twitter, ha chiesto ai suoi follower se i due club hanno la possibilità di alzare il trofeo a fine stagione: per il 66% dei votanti i giallorossi possono farcela, mentre solo l'8% è fiducioso sulla 'Viola'. Per il 26%, infine, nessuna delle italiane può ambire alla vittoria finale.

M.D.A.