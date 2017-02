Empoli-Lazio, Inzaghi: "Delusione smaltita, gioca Lulic. Serve la miglior prestazione"

17/02/2017 15:14

EMPOLI LAZIO INZAGHI / Simone Inzaghi ha analizzato il momento della sua Lazio prima della gara contro l'Empoli. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "La delusione scaturita dall’ultima gara è stata smaltita. Veniamo da tre partite contro Inter, Pescara e Milan nelle quali abbiamo messo in campo ottime prestazioni: abbiamo sempre dominato grazie all’impegno profuso. Sono orgoglioso della mia squadra, abbiamo fatto grandissime prove. L’unico rammarico è non aver chiuso la partita, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".

MILAN - "Ho analizzato la gara contro i rossoneri: abbiamo fatto benissimo, gli attaccanti si sono impegnati molto applicandosi in entrambe le fasi. Donnarumma ha fatto grandi partite, ma dobbiamo acquisire quella cattiveria che ci vuole per chiudere determinate partite. Abbiamo pareggiato, ma considero la gara come una sconfitta".

I SINGOLI - "Lulic è stato fuori contro Pescara e Milan, ma ha reagito bene. L’ho visto pronto, credo che domani giocherà. Bastos sta pagando l’infortunio che ha avuto, ma ora si sta allenando molto bene. Prendo le mie decisioni con serenità: Wallace, Bastos e Hoedt stanno lavorando al meglio. Quando lo riterrò opportuno, schiererò nuovamente Bastos a prescindere dal sistema di gioco. Anche de Vrij, come Basta e Patric, ha qualche problemino".

L'ATTACCO - "I miei attaccanti contro il Milan hanno fatto un’ottima partita. Sono contento della loro prestazione. Anche Immobile ha messo in campo una buona prestazione procurandosi anche il rigore. Tutti devono essere più concreti in zona gol per chiudere alcune partite".

L'EMPOLI - "Giocheremo in un campo insidioso. Loro giocano da anni insieme, l’allenatore mi piace molto: è esperto e concreto. Siamo pronti. La squadra sa che domani non sarà facile, dovremo esser la miglior Lazio per raccogliere un risultato positivo".

M.D.A.