Roma, operazione Florenzi: il comunicato UFFICIALE sui tempi di recupero

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

17/02/2017 15:15

ROMA OPERAZIONE FLORENZI / Nuovo intervento chirurgico per Alessandro Florenzi dopo il nuovo infortunio al ginocchio sinistro. Al termine dell'operazione, la Roma ha diramato il seguente comunicato ufficiale: "Alessandro Florenzi è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico di revisione artroscopica che ha confermato la rottura traumatica del neo-legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il trapianto chirurgico è stato dunque sostituito con il tendine rotuleo del ginocchio destro. L'atleta osserverà alcuni giorni di degenza e dalla prossima settimana comincerà il percorso terapeutico stabilito con prognosi di mesi 5".

Il calvario di Alessandro Florenzi nelle news Roma parte il 26 ottobre nelle gara contro il Sassuolo: il crociato salta e per il tuttofare di Spalletti inizia la lunga tappa di avvicinamento ad un ritorno in campo oggi non ancora terminata. Subito dopo il primo intervento chirurgico il calciatore si mostra fiducioso e fissa l'obiettivo: tornare in campo 100 giorni, subito dopo il calciomercato invernale.

Roma, infortunio Florenzi: recupero in 5 mesi

Traguardo che sembrava ormai raggiungibile fino a qualche giorno fa: in un allenamento con la Primavera, il ginocchio di Florenzi ha fatto un'altra volta crack. Il timore che nei giorni scorsi aleggiava a Trigoria questa mattina è diventata triste realtà: il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Florenzi si è rotto di nuovo ed è stato necessario ricorrere ad un nuovo intervento chirurgico. L'operazione, eseguita dal professore Mariani, è stata svolta stesso oggi e ha avuto esito positivo. Ora inizia il nuovo percorso di riabilitazione che tra cinque mesi dovrebbe riportare in campo Florenzi.