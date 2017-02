Atalanta-Crotone, Gasperini: "Non carichiamoci di responsabilità"

17/02/2017 14:44

ATALANTA CROTONE GASPERINI CONFERENZA / "Non carichiamoci di responsabilità": risponde così Gian Piero Gasperini a chi parla di Europa per la sua Atalanta. Nella conferenza alla vigilia della partita contro il Crotone, il tecnico nerazzurro spiega: "Non dobbiamo pensare a una partita semplice, sarà una gara molto difficile perché troveremo un Crotone tutt'altro che rassegnato che verrà a Bergamo alla ricerca di punti salvezza. Dovremo essere bravi ad attaccare con tecnica e lucidità, non lasciando spazio per le ripartenze".

Sul tema Europa, Gasperini è chiaro: "Non ci carichiamo di responsabilità eccessive, ma vogliamo giocarcela al meglio. Pensare di essere anche a un passo dalla Champions sono cose suggestive ma non ci devono dar pressione o cali di concentrazione. Gli acquisti di gennaio? Per loro è difficile, ma troveranno spazio e saranno importanti, come Cristante domenica scorsa".

B.D.S.