Milan-Fiorentina, Babacar: "Montella mi ha aiutato tantissimo"

17/02/2017 14:56

MILAN FIORENTINA BABACAR / Khouma Babacar ha fatto il punto sul suo momento con la Fiorentina in vista del match contro il Milan: "Non ho ancora fatto niente, devo fare ancora tante cose e migliorarmi tantissimo - spiega a 'Premium Sport' - Lavoro di Sousa su di me? Concentrazione, determinazione e cattiveria. Come mettere in difficoltà il Milan? Come abbiamo fatto contro l'Udinese: giocare con pressing, essere cattivi e concentrati. Montella mi ha insegnato a fare anche gol brutti, mi ha aiutato tantissimo a crescere. Nello spogliatoio sono un po' buffo, rido e scherzo con tutti. Sono tra quelli che prendono sempre schiaffi. Mi piace, sento l'affetto dei miei compagni".

M.D.A.