17/02/2017 14:21

REAL MADRID DIMISSIONI PEREZ / Florentino Perez potrebbe rassegnare le dimissioni dalla carica di presidente del Real Madrid: come si legge su 'mundodeportivo.es', il numero uno del club 'blancos' starebbe valutando la possibilità di ritirarsi a vita privata per problemi personali. Il problema per Perez è trovare un sostituto all'altezza dei complessi requisiti da lui stessi voluti per il ruolo di presidente delle 'merengues'.

B.D.S.