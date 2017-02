17/02/2017 14:24

JUVE STABIA LOGIUDICE - Pasquale Logiudice non è più il direttore sportivo della Juve Stabia: la decisione di sollevare dall'incarico il dirigente è stata resa nota dalla società campana attraverso il proprio profilo Facebook ufficiale con una breve nota. La Juve Stabia, che non vince dal 29 dicembre scorso, è attualmente quarta il classifica a 45 punti, 7 in meno della capolista Lecce, nel girone C della Lega Pro.

A.L.