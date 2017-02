Napoli, silenzio stampa a oltranza

17/02/2017 14:13

NAPOLI SILENZIO STAMPA / Ore calde in casa Napoli dopo le parole di Aurelio De Laurentiis al termine della sconfitta degli azzurri contro il Real Madrid. Il presidente aveva manifestato già la volontà di imporre il silenzio, ma adesso la decisione è stata ufficializzata: come riporta 'Radio Kiss Kiss Napoli', infatti, gli azzurri hanno comunicato un silenzio stampa ad oltranza. Una scelta che arriva dopo le grandi polemiche per le dichiarazioni del presidente al 'Bernabeu'.

M.D.A.