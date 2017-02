Bologna-Inter, Pioli: "Vogliamo vincere, Banega si è allenato. Spero che Mazzoleni..."

17/02/2017 14:25

BOLOGNA INTER PIOLI / Inter alle prese con la trasferta di Bologna per la 25a giornata di Serie A. Reduce dalla vittoria contro l'Empoli, la formazione nerazzurra proverà a fare un altro passo in avanti verso la vetta della classifica. Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa le ultime news Inter e le difficoltà del match. Calciomercato.it ha seguito in diretta le dichiarazioni del tecnico.

Il tecnico ha parlato prima a 'Inter Channel': "Al Bologna sono legato da bei ricordi, ma domenica saremo avversari e ciò che conta per noi è vincere. Credo che tutte le squadre trovino in tutte le situazioni le giuste motivazioni, loro proveranno sicuramente a farlo. Noi stiamo attraversando un buon momento e dobbiamo cercare di vincere. Abbiamo pareggiato in casa contro il Bologna, sappiamo che ci saranno difficoltà. Dovremo giocare una partita semplice e pulita, con pochi errori. Italiane in Europa? Sono sempre contento quando le italiane si dimostrano all'altezza. Credo che Roma e Fiorentina abbiano buone possibilità di giocarsela fino alla fine".

LA GARA - "Sono preoccupato per la prossima partita, come sempre quando si gioa il campionato. Voglio mettere la miglior formazione in campo: ci sono tre punti in palio e faremo di tutto per prenderli".

CHIAVE TATTICA - "Quando avremo palla noi ci schiereremo in un modo, quando avranno palla loro troveremo altre posizioni. Sarà un avversario difficile, ne abbiamo avuto la riprova sia in campionato che in Coppa Italia. Quando perderemo palla dovremo essere molto bravi a recuperarla. Perciò servirà una gara pulita e semplice. Joao Mario? Molto dipenderà dagli equilibri in campo".

MOMENTO CRUCIALE - "Il vero snodo della stagione sono tutte le partite, ogni singolo allenamento. E' inevitabile che ci siano ancora dei miglioramenti da fare. Domenica dovremo cercare di continuare il momento positivo".

BANEGA - "Banega oggi si è allenato con la squadra, se non avrà problemi sarà disponibile per Bologna. Per quanto riguarda la sua posizione, credo sia capace di giocare in posizione avanzata: è abile a mandare in gol i compagni e a farsi trovare smarcato".

TABELLONI - "Ogni settimana proviamo a motivarci così. Questa settimana ho riportato le parole che i miei calciatori hanno fatto dopo la partita contro l'Empoli".

IL PASSATO - "Ci sono belissimi ricordi che mi legano al Bologna, c'è sempre stata stima reciproca. Domenica saremo avversari e noi proveremo a vincere".

PASSO FALSO - "Penso sempre positivo, siamo concentrati e preparati. Sappiamo dove vogliamo arrivare, ogni stop sarebbe difficile".

ARBITRI - "Per quanto mi riguarda ho parlato solo una volta degli arbitri. Stiamo pensando a lavorare facendo del nostro meglio. Così facciamo noi, gli avversari e spero faccia il signor Mazzoleni".

