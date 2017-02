DIRETTA Serie A, Pescara-Genoa: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

19/02/2017 14:00

DIRETTA PESCARA GENOA LIVE / E' il Genoa a battezzare il ritorno di Zeman sulla panchina del Pescara nel match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Il tecnico boemo è chiamato ad un miracolo sportivo per salvare la squadra abruzzese, mentre quella di Juric va a caccia di un successo che le eviterebbe di farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre il match dell'Adriatico' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Crescenzi, Bovo, Fornasier, Biraghi; Memushaj, Brugman, Benali; Pepe, Cerri, Caprari. All. Zeman

GENOA (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino. All. Juric

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Roma 53, Napoli 51, Atalanta 48, Lazio 47, Inter 45, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 9.