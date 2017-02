Napoli, De Laurentiis ha un piano per il 'caso Sarri'

17/02/2017 13:14

NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI / Hanno fatto decisamente discutere le esternazioni del presidente De Laurentiis al termine della sfida contro il Real Madrid. Dal vantaggio ai tre gol subiti al 'Bernabeu' per il suo Napoli, che avrebbe potuto portare a casa un risultato migliore, mancando per pochi centrimetri il gol del 3-2 con Mertens.

Dalle critiche ai giocatori, spenti dinanzi ai campioni di Zidane, a quelle riservate al tecnico, reo d'aver eccessivamente difeso le proprie idee, sperimentando poco, sia in Champions che in campionato. La serie A si è schiarata in favore di Sarri, stando alle reazioni di Sacchi, Piccinini e non solo. L'edizione odierna de 'Il Mattino' però sottolinea come lo strappo possa ricucirsi nei prossimi giorni. Questo sarebbe il piano di De Laurentiis, impegnato attualmente negli Stati Uniti. L'idea sarebbe quella di tornare prima rispetto al previsto, così da incontrare il proprio allenatore, magari nella settimana di Roma-Napoli. Il quotidiano sottolinea inoltre come i due si siano incrociati nella mattinata di ieri a Madrid, evitando però di chiarirsi.

L.I.