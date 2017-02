Pescara, Zeman: "La squadra dimostri di non essere in serie A per caso. Sulla Roma..."

17/02/2017 12:55

PESCARA ZEMAN CONFERENZA / Quest'oggi è stato ufficialmente presentato Zdenek Zeman in casa Pescara. Il tecnico boemo, che ha preso il posto di Oddo, ha spiegato le motivazioni del suo ritorno in conferenza stampa: "Spero la squadra riesca a seguire le mie idee di gioco. La salvezza è difficile, realisticamente parlando, anche se noi faremo il massimo. Si dovrà però pensare anche alla prossima stagione. Se il Pescara è ultimo qualche limite c'è".

ROSA - "Starà a me decidere chi sarà più pronto per le mie idee di calcio. I ragazzi si applicano e sono soddisfatto di quanto visto. Contro il Genoa mi aspetto ora una reazione. Devono dimostrare di non essere in serie A per caso. Non voglio però far diventare i ragazzi troppo bravi, altrimenti il presidente li vende".

PRIMAVERA - "Date le condizioni di classifica e ambientali, non credo possano subito giocare. Dei tifosi capisco la delusione ma, come dice la parola, loro devono tifare".

SALVEZZA - "Non siamo inferiori a Empoli, Palermo e Crotone ma dovrà dimostrarlo il campo".

ROMA - "Non mi sono mai pentito d'esserci andato anni fa".

L.I.