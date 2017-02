Serie A, le probabili formazioni della 25esima giornata

Maurizio Russo

17/02/2017 16:00

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Tra stasera e domenica va in scena la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Si comincia con il testa coda tra la Juventus, che poi sarà impegnata in Champions, ed il Palermo. Due anticipi al sabato con Atalanta ed Empoli che ospitano Crotone e Lazio, poi il lanch match domenicale che vede l'Inter far visita al Bologna. A chiudere il programma il big match tra Milan e Fiorentina. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it.



JUVENTUS-PALERMO oggi ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Asamoah; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Pjaca; Higuain. A disp.: Neto, Audero, Benatia, Lichtsteiner, Alex Sandro, Lemina, Rincon, Sturaro, Pjanic, Kean. All. Allegri

Ballottaggi: Rugani 51%-Benatia 49%, Marchisio 55%-Rincon 45%, Cuadrado 60%-Pjanic 40%

Squalificati: Mandzukic

Indisponibili: Barzagli, Chiellini

PALERMO (3-5-2): Posavec; Goldaniga, Gonzalez, Andelkovic; Rispoli, Henrique, Gazzi, Jajalo, Aleesami; Nestorovski, Trajkovski. A disp.: Marson, Breza, Cionek, Sunjic, Vitiello, Morganella, Embalo, Chochev, Diamanti, Sallai, Balogh. All. Lopez

Ballottaggi: Jajalo 60%-Chochev 40%, Trajkovski 55%-Balogh 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rajkovic, Pezzella, Lo Faso, Silva

Giorgio Musso



ATALANTA-CROTONE sabato ore 18

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. A disp.: Gollini, Bastoni, Zukanovic, Hateboer, Raimondi, Cristante, Dramè, Grassi, D'Alessandro, Mounier, Pesic, Paloschi. All. Gasperini

Ballottaggi: Toloi 60%-Zukanovic 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Konko, Migliaccio

CROTONE (3-4-2-1): Cordaz; Ceccherini, Dussenne, Ferrari; Rosi, Barberis, Crisetig, Sampirisi; Stoian, Tonev; Falcinelli. A disp.: Festa, Viscovo, Dos Santos, Mesbah, Martella, Suljic, Capezzi, Acosty, Nalini, Simy, Kotnik, Trotta. All. Nicola

Ballottaggi: Sampirisi 55%-Mesbah 45%, Stoain 60%-Acosty 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rohden

Omar Parretti



EMPOLI-LAZIO sabato ore 20.45

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Barba, Veseli, Dimarco, Zambelli, Cosic, Mauri, Buchel, Zajc, Thiam, Marilungo. All. Martusciello

Ballottaggi: Croce 60%-Buchel 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mchedlidze

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Anderson, Immobile, Keita. A disp.: Vargic, Wallace, Bastos, Patric, Lukaku, Lombardi, Murgia, Crecco, Luis Alberto, Tounkara, Djordjevic. All. Inzaghi

Ballottaggi: Basta 75%-Patric 25%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marchetti, Milinkovic-Savic

Valerio Cassetta



BOLOGNA-INTER domenica ore 12.30

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, Torosidis, Oikonomou, Masina; Nagy, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Petkovic, Krejci. A disp.: Da Costa, Sarr, Brignani, Helander, Mbaye, Taider, Donsah, Viviani, Rizzo, Di Francesco, Sadiq. All. Donadoni

Ballottaggi: Nagy 55%-Taider 45%, Petkovic 55%-Di Francesco 45%

Squalificati: Maietta

Indisponibili: Gastaldello, Destro, Okwonkwo

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, Joao Mario, D'Ambrosio; Banega, Perisic; Eder. A disp.: Carrizo, Andreolli, Sainsbury, Santon, Ansaldi, Nagatomo, Biabiany, Palacio, Gabigol, Pinamonti. All. Pioli

Ballottaggi: Banega 55%-Palacio 45%

Squalificati: Kondogbia, Icardi

Indisponibili: Brozovic

Lorenzo Polimanti



CHIEVO-NAPOLI domenica ore 15

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Izco, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini. A disp.: Seculin, Confente, Cesar, Spolli, Frey, Sardo, De Guzman, Rigoni, Bastien, Depaoli, Gakpè, Castro. All. Maran

Ballottaggi: Gamberini 55%-Cesar 45%, Izco 60%-Rigoni 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pellissier

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Rafael, Sepe, Maksimovic, Chiriches, Maggio, Strinic, Jorginho, Rog, Allan, Giaccherini, Milik, Pavoletti. All. Sarri

Ballottaggi: Zielinski 60%-Allan 40%, Mertens 65%-Pavoletti 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tonelli

Bruno De Santis



PESCARA-GENOA domenica ore 15

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Crescenzi, Bovo, Fornasier, Biraghi; Memushaj, Brugman, Benali; Pepe, Gilardino, Caprari. A disp.: Fiorillo, Vitturini, Stendardo, Coda, Zampano, Delli Carri, Bruno, Mitrita, Cubas, Kastanos, Cerri. All. Zeman

Ballottaggi: Bizzari 60%-Fiorillo 40%, Bovo 55%-Stendardo 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Campagnaro, Bahebeck

GENOA (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino. A disp.: Rubinho, Zima, Orban, Edenilson, Beghetto, Biraschi, Morosini, Cofie, Taarabt, Ninkovic, Pandev, Pinilla. All. Juric

Ballottaggi: Munoz 55%-Orban 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Perin, Gentiletti, Veloso

Silvio Frantellizzi



SAMPDORIA-CAGLIARI domenica ore 15

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Quagliarella, Muriel. A disp.: Puggioni, Simic, Pavlovic, Sala, Dodò, Palombo, Linetty, Djuricic, Alvarez, Schick, Budimir. All. Giampaolo

Ballottaggi: Praet 55%-Linetty 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Isla, Bruno Alves, Capuano, Pisacane; Padoin, Di Gennaro, Ionita; Joao Pedro; Sau, Borriello. A disp.. Gabriel, Colombo, Salamon, Murru, Miangue, Dessena, Tachtsidis, Deiola, Ibarbo. All. Rastelli

Ballottaggi: Ionita 65%-Dessena 35%

Squalificati: Barella

Indisponibili: Ceppitelli, Melchiorri, Faragò, Farias

Martin Sartorio



UDINESE-SASSUOLO domenica ore 15

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. A disp.: Scuffet, Perisan, Angella, Heurtaux, Adnan, Kums, Balic, Badu, Evangelista, Ewandro, Matos, Perica. All. Delneri

Ballottaggi: Hallfredsson 55%-Kums 45%, Jankto 60%-Badu 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gnoukouri, Faraoni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Ragusa. A disp.: Pegolo, Pomini, Antei, Dell'Orco, Missiroli, Adjapong, Mazzitelli, Sensi, Defrel, Politano, Ricci, Iemmello. All. Di Francesco

Ballottaggi: Ragusa 51%-Politano 49%

Squalificati: Letschert

Indisponibili: Lirola, Biondini, Magnanelli

Stefano D'Alessio



ROMA-TORINO domenica ore 18

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Paredes, Mario Rui; Nainggolan, Perotti; Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Manolas, Emerson, Strootman, Grenier, Gerson, Salah, El Shaarawy, Totti. All. Spalletti

Ballottaggi: Juan Jesus 65%-Manolas 35%,Perotti 55%-Salah 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic. A disp.: Padelli, Cucchietti, De Silvestri, Molinaro, Buongiorno, Gustafson, Acquah, Iturbe, Maxi Lopez, Boyè. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Moretti 65%-Castan 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Avelar, Rossettini, Valdifiori, Castan, Obi, Carlao

Andrea Corti



MILAN-FIORENTINA domenica ore 20.45

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, Zapata, Calabria, Poli, Locatelli, Bertolacci, Fernandez, Honda, Ocampos, Lapadula, Cutrone. All. Montella

Ballottaggi: Gomez 55%-Zapata 45%, Sosa 60%-Locatelli 40%, Bacca 55%-Ocampos 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Antonelli, De Sciglio, Montolivo, Romagnoli, Bonaventura

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera; Borja Valero, Ilicic, Kalinic. A disp.: Sportiello, Satalino, De Maio, Salcedo, Tomovic, Milic, Cristoforo, Hagi, Tello, Saponara, Babacar. All. Paulo Sousa

Ballottaggi: Sanchez 55%-Tomovic 45%, Ilicic 65%-Saponara 35%

Squalificati: Bernardeschi

Indisponibili: Dragowski

Andrea Della Sala