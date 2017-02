Calciomercato Arsenal, non solo Allegri: tutti i nomi per il post Wenger

17/02/2017 12:36

ARSENAL WENGER ALLEGRI / Dopo 20 anni Arsene Wenger si appresta a lasciare l'Arsenal. Per prendere il posto del manager francese sulla panchina dei 'Gunners', da diverse settimane, è stata avanzata la candidatura di Massimiliano Allegri, anche se in casa Juventus hanno smentito a più riprese. Secondo quanto si legge su 'Record', oltre al tecnico toscano sarebbero in corsa anche il portoghese Jardim - attualmente al Monaco - ed i tedeschi Tuchel de Borussia Dortmund e Schmidt del Bayer Leverkusen.

M.R.