Inter, Zanetti: "Baggio può far bene al nostro calcio. Che squadra avevamo..."

17/02/2017 12:21

INTER BAGGIO ZANETTI / Nella giornata di domani Roberto Baggio festeggerà il suo 50esimo compleanno. Per questa ricorrenza è stato intervistato dalla redazione di 'Sky Sport' il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, divenuto grande amico di Baggio tra il 1998 e il 2000 in casa nerazzurra: "Baggio è stata una delle migliori espressioni del calcio italiano. Quello che non si sa è che è un ragazzo molto simpatico. All'interno dello spoglaitoio ci faceva tanto ridere. Inoltre è una persona molto umile".

AMICIZIA - "Abbiamo una grande rapporto e mi ha invitato per i suoi 40 anni ad esempio. Lui ama l'Argentina e proprio per questo motivo nacque la nostra amicizia. Quando parlavamo della mia terra si vedeva l'affetto che provava. In qualche occasione ci siamo anche ritrovati lì".

INTER - "Di quell'Inter ho un gran ricordo. In quella rosa c'era Roby e poi gente come Ronaldo, Recoba, Vieri e Pirlo. Purtroppo ottenemmo poco, anche se resta l'orgoglio d'aver giocato con tutti loro".

FUTURO - "Una persona come lui può fare molto bene al calcio e credo possa essere fantastico per un giovane averlo come maestro".

L.I.