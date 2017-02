DIRETTA Serie A, Sampdoria-Cagliari: segui la cronaca LIVE

19/02/2017 14:00

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI LIVE / Stato psicologico agli antipodi per Sampdoria e Cagliari. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in rimonta contro il Bologna, mentre i sardi, oltre a dover metabolizzare la sconfitta contro la Juventus, dovranno fare a meno di uno dei loro migliori elementi: Barella. Calciomercato.it vi offre il match in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Muriel, Schick. All.: Giampaolo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Bruno Alves, Capuano, Murru; Isla, Tachtsidis, Dessena; Di Gennaro; Borriello, Sau. All.: Rastelli

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Roma 53, Napoli 51, Atalanta 48, Lazio 47, Inter 45, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 9.

