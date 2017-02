Milan, Ambrosini: "Questa stagione è merito di Montella. Cinesi? Mi auguro che..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

17/02/2017 11:57

MILAN AMBROSINI MONTELLA / Una vita trascorsa con la maglia rossonera sulle spalle, ben 17 anni. Ha dunque il curriculum adatto Ambrosini per commentare l'attuale club milanese, con uno sguardo anche al suo prossimo futuro. Un'analisi approfondita delle ultime news Milan, con tanto di complimenti per il lavoro svolto da Montella. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Contro la Fiorentina non sarà decisiva. - ha dichiarato a 'Tuttosport' - Dopo questa infatti mancheranno ancora 13 giornate. Ritengo però che questa sfida possa indirizzare il campionato del Milan, da qui alla fine. Le due squadre vengono da momenti differenti. Le ultime due trasferte il Milan poteva perderle e invece ha raccolto 4 punti. Lo vedo carico mentalmente e credo sia difficile chiedere di più a questa squadra. Ci sono dei limiti e sono evidenti a tutti. Nell'ultima gara mancavano otto giocatori e c'erano calciatori che insieme non avevano fatto neanche tre partite, bensì solo tre allenamenti".

CLASSIFICA - "Ritengo la classifica rispecchi i valori attuali delle rose di Milan e Fiorentina. Le prime quattro squadre sono attualmente più avanti in tutto. Vedo Lazio, Milan e Fiorentina allo stesso livello, con l'Atalanta grande rivelazione".

EUROPA LEAGUE - "L'impegno settimanale può pesare molto. Il suo calendario può far male a livello fisico e mentale. E' dura muoversi tra la qualificazione europea e la trasferta di Milano".

Da Milan-Fiorentina alla cordata cinese: il pensiero di Ambrosini

PROTAGONISTI - "Dico Kalinic per la Fiorentina. E' un tipo d'attaccante che m'avrebbe aiutato molto quando giocavo. Per il Milan invece scelgo Deulofeu, anche se spero di rivederlo sulla fascia".

MONTELLA - "Probabilmente in quest'annata rossonera c'è tutto Montella. Il merito è suo, avendo ridato autostima al gruppo, oltre a un'identità, grazie alle sue idee di gioco. Non va dimenticato inoltre che si viene da due sessioni di mercato in cui non si è ricevuto nulla di quanto probabilmente voluto".

MILAN CINESE - "Mi auguro che le persone scelte siano all'altezza della storia del club. Mio futuro? Tra cinque sei mesi mi vedo a correre per allenarmi per la maratona di New York (ride ndr)".