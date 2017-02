DIRETTA Serie A, Bologna-Inter: le formazioni UFFICIALI - LIVE

19/02/2017 11:30

DIRETTA BOLOGNA INTER LIVE / Tornata alla vittoria in casa contro l'Empoli, l'Inter affronterà il Bologna nell'anticipo domenicale delle 12:30. Mister Pioli ritrova Ivan Perisic, rientrato dalla squalifica, mentre Donadoni deve far fronte ad una vera e propria emergenza difensiva. Calciomercato.it vi offre il match in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Mbaye, Oikonomou, Torosidis, Masina; Nagy, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Petkovic, Krejci. Allenatore: Donadoni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Joao Mario; Candreva, Eder, Perisic; Palacio.

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Roma 53, Napoli 51, Atalanta 48, Lazio 47, Inter 45, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 9.

D.T.