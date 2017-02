Roma, Raggi: "Nessun accordo con il club. Il progetto di Marino..."

17/02/2017 11:47

ROMA STADIO RAGGI / Sul fronte calcistico a Roma si continua a discutere tanto del futuro stadio dei giallorossi, del quale Virignia Raggi ha parlato ampiamente sulle pagine del blog di Beppe Grillo. Negli ultimi giorni si era vociferato di un possibile accordo raggiunto ma la sindaca ha precisato: "Lavoriamo alacremente ma questa amministrazione non ha alcun accordo con la società. C'è una trattativa ancora in corso e per la quale manteniamo il totale riserbo".

MARINO - "I giornali dimenticano sistematicamente di ricordare che questo progetto lo ereditiamo dal sindaco Marino e dalla maggioranza Pd che, nel loro stile, ha pensato più agli interessi particolari che a quelli generali. Ci siamo dunque ritrovati con un progetto dall'eccedenza del 70% rispetto a quanto previsto dal piano regolatore generale".

OPINIONE PUBBLICA - "Il dito era puntato contro di noi quando si parlava di Olimpiadi e lo è ancora oggi che si tenta di trovare un accordo per una struttura sportiva all'altezza delle grandi capitali europee. Comunque vada, siamo additati. Ce ne faremo una ragione".

L.I.