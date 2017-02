DIRETTA Serie A, Atalanta-Crotone: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

18/02/2017 17:00

DIRETTA ATALANTA CROTONE LIVE / Il primo anticipo di oggi in Serie A mette di fronte Atalanta e Crotone in una sfida valida per la 25esima giornata di campionato, sesto turno del girone di ritorno. La squadra di Gasperini cerca un altro successo per continuare a cullare il sogno europeo, mentre quella di Nicola ha bisogno di punti per poter sperare ancora nella salvezza. Calciomercato.it vi offre il match dell'Atleti Azzurri d'Italia' in tempo reale.



FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna, Gomez

Crotone (3-4-3): Cordaz; Ceccherini, Claiton, Ferrari; Rosi, Barberis, Crisetig, Sampirisi; Acosty, Falcinelli, Stoian

CLASSIFICA: Juventus* punti 63, Roma 53, Napoli 51, Inter 45, Atalanta 45, Lazio 44, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo* 14, Crotone 13, Pescara 9.

* una partita in più