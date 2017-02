FOTO - Ranking UEFA per club: aggiornata la CLASSIFICA

17/02/2017 10:49

RANKING UEFA NAPOLI ROMA / Si è conclusa ieri la tre giorni europea che ha coinvolto Napoli, Fiorentina e Roma. Il bottino del calcio italiano è stato abbastanza proficuo con le vittorie in trasferta di gigliati e giallorossi che hanno riscattato la sconfitta dei partenopei a Madrid. Nonostante la debacle, il primo dato che salta agli occhi è l'ascesa del club azzurro nella 'graduatoria stagionale per club', che vede i partenopei salire al dodicesimo posto. Salgono anche i capitolini e i toscani, rispettivamente al ventiduesimo e al ventitreesimo gradino. La Juve, in attesa del proprio impegno con il Porto, permane ottava. Per quanto concerne la 'graduatoria generale per club', anche qui la sconfitta è indolore per il Napoli che mantiene la sedicesima posizione. Salgono, invece, Fiorentina e Roma, rispettivamente al ventitreesimo e al trentasettesimo posto.

D.T.