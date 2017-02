Calciomercato Juventus, Allegri dopo Wenger? L'annuncio del tecnico dell'Arsenal

17/02/2017 10:37

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Dopo la pesante sconfitta per 5a1 subita per mano del Bayern Monaco in Champions League, l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Non importa cosa accade, io il prossimo anno allenerò, qui o altrove. Ho parlato con la dirigenza ma non voglio dire cosa pensano i dirigenti del mio futuro. Quello che conta è il club, non il mio futuro".

Tra i principali indiziati a raccogliere l'eredità di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal c'è l'attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

S.D.