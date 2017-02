Calciomercato Juventus, Luiz Gustavo in Italia? Che indizio!

17/02/2017 10:19

JUVENTUS LUIZ GUSTAVO / Obiettivo comune di Inter e Juventus sin dalla scorsa sessione di mercato, Luiz Gustavo è un nome che non passa di moda in Serie A. A gennaio, il Wolfsburg non concesse sconti sui 15 milioni di euro inizialmente richiesti e l'affare non andò in porto, ma in estate la musica potrebbe cambiare. In attesa di nuovi sviluppi concreti, un indizio molto importante sul futuro del brasiliano lo possiamo scovare sul profilo instagram di Milene Marx. La bella compagna dell'ex Bayern, ha infatti pubblicato una foto, indossando dei 'leggings' con il tricolore italiano e accompagnando il tutto con una bandierina dell'Italia e un cuore. Sopra alla foto campeggia anche una scritta "injoy Wolfsburg".

D.T.