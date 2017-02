Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: sirene inglesi per Guti, ecco il prezzo

ESCLUSIVO

17/02/2017 10:01

CALCIOMERCATO LAZIO GUTI / Seguito ai tempi del Joinville sia dall'Atalanta, che formulò anche un'offerta ai brasiliani, e dalla Lazio, che si limitò a dei contatti preliminari, Guti sta facendo molto bene in Polonia con la maglia del Jagiellonia. Giunto in Polonia nel gennaio del 2016, il difensore 25enne ha collezionato 33 presenze complessive e 1 gol. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, le sue prestazioni non stanno passando inosservate e diverse squadre inglesi e tedesche hanno già effettuato dei sondaggi per il calciatore, valutato circa 1,5 milioni di euro dal club polacco.

D.T.