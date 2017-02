Calciomercato Arsenal, Inter e Juve: Sanchez ha deciso

17/02/2017 09:33

SANCHEZ INTER JUVENTUS / Lo scorso martedì di Champions potrebbe passare alla storia come killer di due importantissimi cicli: quello dell'Arsenal e del Barcellona. Sconfitti rispettivamente per 5-1 dal Bayern e per 4-0 dal Psg, i due club potrebbero essere costretti ad intraprendere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Arsene Wenger e Luis Enrique hanno entrambi il contratto in scadenza e ad oggi tutti gli indizi sembrano portare ad un mancato rinnovo. Restando in territorio londinese, i tifosi dei 'Gunners' potrebbero essere costretti a salutare anche diversi giocatori cardine, a partire da Alexis Sanchez.

Rinnovo Sanchez, che assist a Inter e Juventus

Le trattative per il rinnovo stanno infatti vivendo una lunga fase di stallo che ha messo in allarme diverse squadre europee. L'attaccante cileno è divenuto una delle priorità del calciomercato Inter e del calciomercato Juventus, ma le compagini italiane dovranno guardarsi dalla concorrenza di Atletico Madrid e Psg. La buona notizia arriva, però, dal 'Daily Mirror'. Secondo il tabloid inglese, infatti, l'ex Udinese avrebbe già deciso di lasciare Londra, comunicando la propria volontà al sodalizio britannico.

D.T.