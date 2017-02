Cannavaro in Italia, Cigarini si offre e cambia mestiere...

17/02/2017 09:11

CANNAVARO CIGARINI CINA / Ormai da qualche mese, Luca Cigarini si sta rivelando uno dei calciatori più autoironici e simpatici sui social network. Commentando una foto postata su 'Instagram' da Paolo Cannavaro che lo ritrae accanto al fratello Fabio, allenatore del Tianjin Quanjian, il centrocampista della Sampdoria ha fatto una curiosa richiesta di lavoro: "Paolo, puoi chiedere a Fabio se ha bisogno di un autista lì in Cina? Se sì, tienimi in considerazione, spero in una risposta positiva". Nulla da fare, però, per l'ex Napoli che ha dovuto incassare uno scherzoso "sta coperto" del difensore del Sassuolo.

D.T.