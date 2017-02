Real Madrid-Napoli, Insigne: "Al ritorno si può fare!"

17/02/2017 08:47

INSIGNE NAPOLI / L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone una lunga intervista a Lorenzo Insigne. Queste le dichiarazioni dell'attaccante del Napoli:

IL GOL DEL VANTAGGIO - "Peccato che il vantaggio sia durato poco, una decina di minuti. Sapevo che sarebbe stata lunga e dura. Io non sarei così pessimista. Il 3-1 condiziona il giudizio globale. E' successo tutto così in fretta, la palla sui piedi di Hamsik, io che vado nello spazio, Marek che me la dà coi giri giusti. Ho guardato Keylor Navas, ho visto che stava distante dai pali, m'è sembrato di vederlo fuori posizione o almeno così l'ho battezzato. Ho tirato, dando forza e cercando anche la traiettoria. Diciamo che sono stato anche un po' fortunato".

LA TELEFONATA CON CASSANO - "'Non ci pensare, gioca come sai' mi ha detto. E' stato carinissimo, io e lui abbiamo un rapporto sincero, amicale, familiare. Abbiamo chiacchierato di altro, mica solo della partita: la tensione bastava ed avanzava in quel momento".

IL DISCORSO DI MARADONA - "Impatto emozionale straordinario, unico. Lo guardi e pensi che hai di fronte a te il più grande del calcio, un fenomeno irraggiungibile. Ci ha detto poche cose: fate quello che non è riuscito a me; sono passati trent'anni, adesso tocca a voi. Credeteci".

LA PARTITA - "Non mi sembra che poi sia stata una così brutta partita, come dice il 3-1, E' il risultato che inganna.. Non abbiamo giocato male, siamo stati diversi da quelli che in genere mostriamo di essere. Ma non è stata paura né soggezione, ma l'abitudine ad affrontare questo genere di gara. Loro ce l'hanno nel Dna. Noi siamo sulla strada giusta, ma abbiamo bisogno di crescere. Per farlo, servono gare come queste ed anche delusioni del genere, dalle quali però ci si rialza. Perché il Napoli è vivo e lo vedrete al ritorno".

IL RITORNO- "Siamo in corsa su tre fronti. Napoli-Real Madrid diventerà diversa. Vi stupiremo. Ritroveremo noi stessi, quelli che la gente è abituata a vedere. Si può fare".