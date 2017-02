17/02/2017 08:30

VILLARREAL-ROMA / Il presidente della Roma James Pallotta ha commentato la roboante vittoria per quattro a zero della Roma sul Villarreal in Europa League con una frase riportata questa mattina in edicola sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport': "Forse è stata la mia Roma più bella di sempre".

S.D.