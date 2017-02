17/02/2017 08:06

CALCIOMERCATO INTER MURILLO / In casa Inter è tornato d'attualità il futuro di Jeison Murillo: come scrive oggi in edicola 'Tuttosport', il difensore colombiano è finito nuovamente nel mirino di Arsenal, Manchester City e United ma la società nerazzurra è pronta a respingere il triplo assalto dalla Premier League: presto arriverà la proposta interista per il rinnovo del contratto.

S.D.