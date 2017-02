Calciomercato Napoli, arriva il rinnovo di Insigne. E lui: "Ecco cosa voglio"

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

17/02/2017 07:33

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Il gol realizzato contro il Real Madrid nella sfida di Champions League persa dal Napoli per 3a1 potrebbe cambiare il destino di Lorenzo Insigne. Il rinnovo del contratto si trascina dalla scorsa estate, ossia da quando De Laurentiis disse 'no' alla richiesta formulata dagli agenti di un attaccante di un contratto da 5 milioni a stagione fino al 2021 per il loro assistito (il club ne aveva offerti 2,5 milioni annui).

Come si legge su 'La Gazzetta dello Sport', dopo la prodezza al 'Bernabeu', il presidente partenopeo si sarebbe convinto a riavviare la trattativa per il rinnovo del calciatore, il cui entourage sarebbe pronto a rivedere la propria posizione per garantire ad Insigne la permanenza a Napoli. L'accordo potrebbe anche formalizzarsi prima della partita di ritorno contro il Real Madrid, prevista il 7 marzo allo stadio 'San Paolo'.

Nel corso di un'intervista al 'Corriere dello Sport', Insigne ha dichiarato: "Ho venticinque anni, non sono più un ragazzino. So quanto sono legato a questa squadra e a tutti quelli che giocano con me. (...) Io voglio vincere, e non dico cosa. Voglio altri trofei importanti, da godermi con questa maglia addosso".