PASSENGERS - Cavani re di Parigi. Moralez raggiunge Pirlo

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

15/02/2017 20:04

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Moralez e Costant firmano con New York e Sion. Bene Cavani, Sanchez e Vidal. Delude Aubameyang.

MAXI MORALEZ (New York City): l'ex attaccante dell'Atalanta ha firmato per i New York. L'attaccante argentino, oggi 29enne, si aggiunge alla rosa di Andrea Pirlo.

KEVIN CONSTANT (Sion): l'ex centrocampista del Milan ha raggiunto l'accordo con il Sion, club svizzero, col quale giocherà fino al termine della stagione.

TOP DELLA SETTIMANA

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain): la stagione di Cavani continua a essere fenomenale. Doppietta al Bordeaux a -3 punti dal Monaco capolista.

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): doppietta cruciale per restare nella scia di Tottenham e Manchester City. Se il Chelsea sembra pronto alla volata finale, Sanche e compagni tengono vivo il sogno di un secondo posto prestigioso.

ARTURO VIDAL (Bayern Monaco): la squadra di Ancelotti ha 7 punti di vantaggio sul Lipsia ma contro il l'Ingolstadt la sfida si sblocca soltanto al 90'. Cruciale la rete di Vidal, che distrugge le speranze dei padroni di casa, che subiscono 2 reti in 2'.

FLOP DELLA SETTIMANA

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): punti preziosi persi in casa del Darmstadt, con Aubameyang ammonito e precipitato in una spirale negativa. Quarto posto a rischio ed ex Milan mai così spento.