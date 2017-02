17/02/2017 00:03

VILLARREAL ROMA / Serata di festa in casa Roma per la netta vittoria in casa del Villarreal. Dopo il 4 a 0 rifilato agli spagnoli, Antonio Rüdiger, tra i protagonisti in campo, ha mostrato la sua gioia su Twitter: "Che grande vittoria della Roma! Che serata in Spagna. Congratulazioni a Dzeko".

M.D.A.